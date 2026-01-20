صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلابوں کے دوران 27ہزار دیہات‘47لاکھ افراد متاثر

  • لاہور
قائمہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا اجلاس ، ڈی جی پی ڈی ایم اے کی بریفنگ

لاہور(سیاسی نمائندہ)قائمہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا اجلاس قدسیہ بٹول، ایم پی اے کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں کمیٹی کی اراکین سعدیہ مظفر، ایم پی اے ، رخسانہ شفیق، ایم پی اے ، محمد اکبر حیات ہراج، ایم پی اے ، نورالامین وٹو، ایم پی اے ، فضا ممو نہ، اور نسرین ریاض، ایم پی اے نے شرکت کی، جبکہ رانا محمد ارشد، ایم پی اے نے خصوصی دعوت پر شرکت کی۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے ) نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کمیٹی کو پی ڈی ایم اے کے مینڈیٹ، فرائض اور قیام کے بارے میں بریفنگ دی۔بریفنگ کے دوران کمیٹی کو آگاہ کیا گیا کہ پی ڈی ایم اے اب مختلف اقسام کی آفات سے نمٹ رہا ہے جن میں سیلاب، ژالہ باری، برفانی طوفان، شدید گرمی کی لہریں، خشک سالی، سموگ، آگ لگنے کے واقعات، قحط، وبائی امراض بشمول کووڈ-19 اور زلزلے شامل ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل نے رسک مینجمنٹ اور پیشگی تیاری کے اقدامات، سال 2025 کے بعد مون سون سیلاب کے جائزے ، اور ریسکیو و ریلیف آپریشنز کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ گزشتہ سیلابوں کے دوران 27 ہزار دیہات متاثر ہوئے ، 47لاکھ افراد کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا اور 2 کروڑ 40 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی کو نقصان پہنچا۔

 

