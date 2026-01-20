وارداتیں:شہری لاکھوں نقدی‘ زیورات ،موٹر سائیکلوں سے محروم
وسیم 1لاکھ 40ہزار‘ عابد سے ڈیڑھ لاکھ چھن گئے‘ مزمل بی بی کے 1لاکھ، زیورات چوری
قصور، تلونڈی(نمائندہ دنیا، نامہ نگار)متعدد وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے نقدی،موبائل فون، طلائی زیورات اور 3موٹر سائیکلوں سے محروم ہوگئے ۔ڈاکوئوں نے تھانہ صدر پتوکی کے علاقہ بھونیکی اوتاڑ دین ملز کے قریب سے گن پوائنٹ پر ڈھولن چک نمبر 7تحصیل پتوکی کے رہائشی وسیم اخترسے 1لاکھ 40 ہزار روپے نقدی اور موبائل فون،بہیڑ سوڈیاں الہ آباد کے قریب سے ڈاکوؤں نے سریسر ہٹھاڑ کے رہائشی سلمان سے 20ہزار روپے نقدی،دیوکھارا الہ آباد سے محمدصدیق سے 25ہزار روپے نقدی چھین لی ،الہ آباد سے نامعلوم چور مزمل بی بی کے گھر سے 1لاکھ روپے نقدی اور 3تولہ طلائی زیورات چوری کرکے لے گئے ۔ تھانہ مصطفی آباد کے علاقہ سرہالی روڈ سے نامعلوم چور ہارون الرشید اور ،چاہ جھنڈوالاچونیاں کے رہائشی محمدآصف،سٹیل باغ قصور سے رضوان کی موٹرسائیکلیں لے گئے ۔تلونڈی کے علاقہ بھیڑسوہڈیاں میں ڈاکو گاڑی روک کر ہول سیل ڈیلر عابد سے ڈیڑھ لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے ۔