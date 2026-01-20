شعیب احمد بھٹی انتقال کرگئے
شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)سابق جنرل سیکرٹری پریس وسابق ناظم عظیم احمد یزدانی ،سابق کونسلر شمعون بابر بھٹی ،عبیدالرحمن کے بھائی شعیب احمد بھٹی انتقال کرگئے مرحوم کی نماز جنازہ آج صبح 10بجے گورنمنٹ گرلزہائی سکو ل نمبر2کے بالمقابل فاطمہ پارک میں ادا کی جائیگی۔۔۔
