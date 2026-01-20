صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شعیب احمد بھٹی انتقال کرگئے

  • لاہور
شعیب احمد بھٹی انتقال کرگئے

شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)سابق جنرل سیکرٹری پریس وسابق ناظم عظیم احمد یزدانی ،سابق کونسلر شمعون بابر بھٹی ،عبیدالرحمن کے بھائی شعیب احمد بھٹی انتقال کرگئے مرحوم کی نماز جنازہ آج صبح 10بجے گورنمنٹ گرلزہائی سکو ل نمبر2کے بالمقابل فاطمہ پارک میں ادا کی جائیگی۔۔۔

سابق جنرل سیکرٹری پریس وسابق ناظم عظیم احمد یزدانی ،سابق کونسلر شمعون بابر بھٹی ،عبیدالرحمن کے بھائی شعیب احمد بھٹی انتقال کرگئے مرحوم کی نماز جنازہ آج صبح 10بجے گورنمنٹ گرلزہائی سکو ل نمبر2کے بالمقابل فاطمہ پارک میں ادا کی جائیگی۔۔۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس