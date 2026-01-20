ڈپٹی کمشنر قصورکا بلھے شاہ ہسپتال کا اچانک دورہ، سہولیات، وارڈز کا معائنہ
قصور(نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر محمدآصف رضا نے بابابلھے شاہ ڈسٹرکٹ ہسپتال قصور کا اچانک دورہ کیا۔ ہسپتال کی ۔۔۔
صفائی، مریضوں کو دی جانے والی سہولیات، میڈیکل اسٹاف کی حاضری اور مفت ادویات کی دستیابی کا جائزہ لینے سمیت ایمرجنسی اور او پی ڈی ودیگر مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔ ڈی سی قصور نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہاکہ مریضوں کیلئے انتظار گاہوں میں صاف ستھرا اور آرام دہ ماحول یقینی بنایا جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ صحت کا شعبہ ہماری اولین ترجیح ہے ۔