شیخوپورہ سٹی سرکل میں چور، ڈاکو سرگرم، لاکھوں کی وارداتیں

  • لاہور
شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)شیخوپورہ سٹی سرکل میں ڈکیتی اورچوری کی وارداتیں بدستور جاری ،ڈکیت گینگ کے خوف سے ۔۔۔

عوام سر شام گھروں تک مقید ہوکر رہ گئے ۔ تھانہ صدر کے علاقہ جنڈیالہ شیرخان میں دوموٹرسائیکل سوار ڈاکوؤں نے خیال محمد سے دن دہاڑے 25ہزار روپے نقدی ،موبائل فون ودیگر قیمتی سامان چھین لیا۔ کچی آباد بھدرو مینارہ کے روڈ پر چور عاطف سلیم کی دکان کے تالے توڑ کر وہاں سے 70ہزار روپے نقدی ،قیمتی سامان چوری کرکے فرار ہوگئے ۔شرقپور چوک جامعہ فاروقیہ کے قریب سجاد علی شاہ کے گھر سے 13لاکھ روپے نقدی،7 تولے طلائی زیورات ودیگرسامان چوری ہوگیا۔ 

 

