ڈپٹی کمشنز کا واربرٹن کا دورہ ، صفائی ستھرائی، ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ
ننکانہ صاحب (خبر نگار) ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر رائو نے عوامی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لینے ۔۔۔
کیلئے واربرٹن کا تفصیلی دورہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے واربرٹن کے مختلف بازاروں کا دورہ کرکے بیوٹیفکیشن کے جاری کاموں کا جائزہ لیا۔انہوں نے واربرٹن میں صفائی ستھرائی، ڈی سلٹنگ اور جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر رائو کا نالے کے تعمیراتی کام میں ناقص میٹریل کے استعمال کا نوٹس، سی او میونسپل کمیٹی واربرٹن اور ٹھیکیدار کی سرزنش کی۔