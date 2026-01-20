صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ننکانہ:رواں سال کا پہلا ٹریفک ڈرائیونگ کورس مکمل

  • لاہور
ننکانہ:رواں سال کا پہلا ٹریفک ڈرائیونگ کورس مکمل

ننکانہ صاحب (خبر نگار) ڈی پی او فراز احمد کی ہدایت پر ٹریفک پولیس شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے میں مصروف عمل۔۔۔

، ڈرائیونگ سکول ننکانہ صاحب میں رواں سال کا پہلا ٹریفک ڈرائیونگ کورس مکمل کر لیا گیا ۔15 روزہ ڈرائیونگ کے تربیتی سیشن میں 25 طلباء نے کورس مکمل کیا۔ تربیتی سیشن میں ڈرائیونگ کی تربیت، ٹریفک قوانین اور گاڑیوں کے انجنز کے متعلق بنیادی معلومات اور آگاہی دی گئی۔ ڈی ایس پی ٹریفک عاصم اعوان نے تربیتی سیشن مکمل کرنے والے طالب علموں میں اسناد تقسیم کیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس