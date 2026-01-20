ننکانہ:رواں سال کا پہلا ٹریفک ڈرائیونگ کورس مکمل
ننکانہ صاحب (خبر نگار) ڈی پی او فراز احمد کی ہدایت پر ٹریفک پولیس شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے میں مصروف عمل۔۔۔
، ڈرائیونگ سکول ننکانہ صاحب میں رواں سال کا پہلا ٹریفک ڈرائیونگ کورس مکمل کر لیا گیا ۔15 روزہ ڈرائیونگ کے تربیتی سیشن میں 25 طلباء نے کورس مکمل کیا۔ تربیتی سیشن میں ڈرائیونگ کی تربیت، ٹریفک قوانین اور گاڑیوں کے انجنز کے متعلق بنیادی معلومات اور آگاہی دی گئی۔ ڈی ایس پی ٹریفک عاصم اعوان نے تربیتی سیشن مکمل کرنے والے طالب علموں میں اسناد تقسیم کیں۔