صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منیجر کی اپنی ملازمہ سے ہراسگی متاثرہ نے تحریری شکایت کردی

  • لاہور
منیجر کی اپنی ملازمہ سے ہراسگی متاثرہ نے تحریری شکایت کردی

شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)شیخوپورہ کی غلہ منڈی کے بینک کابرانچ منیجر اپنے ہی عملہ کو ہراساں کرنے لگا۔۔۔

 (بی ای ایس سی) کی سیٹ پرکام کرنیوالی ای ایف یو ملازمہ نے اپنے منیجر کی حرکات سے تنگ آکر ریجنل ہیڈ کو تحریری شکایت کردی جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ مذکورہ برانچ کا منیجر میاں عشرت ای ایف یو ملازمہ کو خود ہراساں کرتارہا۔ جس پرانہوں نے ریجنل ہیڈ کو تحریری شکایت کی۔ رابطہ کرنے پر بینک منیجر میاں عشرت نے بتایا کہ درخواست میں لگائے گئے الزامات میں کوئی صداقت نہ ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس