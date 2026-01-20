منیجر کی اپنی ملازمہ سے ہراسگی متاثرہ نے تحریری شکایت کردی
شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)شیخوپورہ کی غلہ منڈی کے بینک کابرانچ منیجر اپنے ہی عملہ کو ہراساں کرنے لگا۔۔۔
(بی ای ایس سی) کی سیٹ پرکام کرنیوالی ای ایف یو ملازمہ نے اپنے منیجر کی حرکات سے تنگ آکر ریجنل ہیڈ کو تحریری شکایت کردی جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ مذکورہ برانچ کا منیجر میاں عشرت ای ایف یو ملازمہ کو خود ہراساں کرتارہا۔ جس پرانہوں نے ریجنل ہیڈ کو تحریری شکایت کی۔ رابطہ کرنے پر بینک منیجر میاں عشرت نے بتایا کہ درخواست میں لگائے گئے الزامات میں کوئی صداقت نہ ہے۔