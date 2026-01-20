سعودی بزنس مین ابو مشعل کا دورہ شیخوپورہ، عشائیہ میں شرکت
شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)سعودی عرب کے معروف بزنس مین اور اسلامک ایجوکیشن کے چیئرمین الشیخ ابو مشعل ۔۔۔
راشد بن محمد رشیدان آف الدمام نے شیخوپورہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاک ایسڑن بزنس ایشیا ریجن الدمام کے جنرل سیکرٹری پروفیسر احسان اﷲ بھٹی کی اقامت گاہ پر اپنے اعزاز میں دئیے جانیوالے عشائیہ میں شرکت کی، جس میں مولانا ثناء اﷲ بھٹی ایم اے شیخوپوری،رانا رضوان الٰہی،رانا جاوید اسلم،قرآن و سنہ موومنٹ کے ضلعی صدر ڈاکٹر عبدالرحمن بھٹی اور عظیم احمد یزدانی سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔