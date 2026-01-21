صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی تعیناتی کا نوٹیفکیشن، شکایات ازالے کا مؤثر نظام بنایاجائیگا،علی اعجاز

  • لاہور
ڈی سی تعیناتی کا نوٹیفکیشن، شکایات ازالے کا مؤثر نظام بنایاجائیگا،علی اعجاز

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )پنجاب حکومت نے ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن (ر)علی اعجاز کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ۔ ڈپٹی کمشنر علی اعجاز نے لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ۔۔۔

کہاکہ ڈسپلن اور گورننس پر فوکس رہے گا۔ عوامی خدمت اولین ترجیح ہوگی، لاہور جیسے بڑے شہر میں نظم و نسق کو بہتر بنانا بڑا چیلنج ہے ، شہری مسائل کے حل کیلئے فیلڈ میں انتظامیہ متحرک نظر آئیگی،مہنگائی، تجاوزات اور گورننس پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائیں گے ، عوامی شکایات کے فوری ازالے کیلئے مؤثر نظام بنایا جائے گا، ٹیم ورک کے ذریعے لاہور کی ایڈمنسٹریشن کو فعال بنائینگے ، تمام محکمے قانون کے مطابق اور بغیر دباؤ کام کرینگے ، فیلڈ افسروں کی کارکردگی کو خود مانیٹر کروں گا۔شہریوں کے مسائل سننے کیلئے دروازے کھلے رہیں گے ،تجاوزات ،ذخیرہ اندوزی کیخلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پنجاب پنک گیمز کی ٹیموں کی تشکیل کیلئے لڑکیوں کے ٹرائلز

سیلاب سے متاثرہ سوہدرہ تا بہرام سڑک کی تعمیر کا افتتاح

پنجاب کالجز ٹاکرا کے کامیاب طلبہ میں ایوارڈ ، شیلڈز تقسیم

گجرات:سیشن کورٹ میں سیوریج مسائل کے حل کیلئے اقدمات

پیپلز پارٹی کے رہنمائوں ،کارکنوں کا صوبائی قیادت کیخلاف احتجاج

پنجاب بینک ملازم کے اغوا کا ڈراپ سین، 3 کروڑ روپے برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر