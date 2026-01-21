صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مجاہد سکواڈ کے دو سینئر پولیس افسرریٹائر،الوداعی تقریب

  • لاہور
مجاہد سکواڈ کے دو سینئر پولیس افسرریٹائر،الوداعی تقریب

لاہور(کرائم رپورٹر)مجاہد اسکواڈ کے دو سینئر پولیس افسر، ڈی ایس پی ہیڈکوارٹرز صابر بھٹہ اور ڈی ایس پی سٹی ۔۔۔

عامر صادق مدتِ ملازمت مکمل ہونے پر ریٹائر ہو گئے ۔ اس موقع پر ایس پی ڈولفن اختر نواز کی جانب سے ڈولفن ہیڈکوارٹرز والٹن میں انکے اعزاز میںلوداعی تقریب میں ڈی ایس پی ڈولفن ہیڈکوارٹرز وحید اسحاق، انسپکٹر تیمور، سب انسپکٹر نعیم و دیگر افسروں و اہلکاروں سمیت ریٹائر ہونے والے افسروں کی فیملیز، عزیز و اقارب نے شرکت کی ۔شرکانے افسروں کی خدمات کوسراہا۔اس موقع پر ریٹائرڈ ہونیوالوں افسروں نے اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

گندگی پھیلانے والوں کیخلاف کارروائی، جرمانے کئے جائیں، رندھاوا

ڈیجیٹل نظام دفتری امور کو آسان بنائیں گے، کمشنر راولپنڈی

کراچی پلازہ آتشزدگی افسوسناک متاثرین کیساتھ ہیں، نفیسہ شاہ، روبینہ خالد

عوام کو ریلیف دینے کیلئے سہولت بازار قائم کررہے، افضل کھوکھر

اسلام آباد میں سرچ آپریشن، 26 افراد، 13 موٹر سائیکل تھانے بند

سنگین جرائم میں ملوث 6 اشتہاریوں سمیت 14 افراد گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر