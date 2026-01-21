صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ننکانہ صاحب :گورو نانک کالج ننکانہ میں لوہڑی تہوار منایاگیا

  • لاہور
ننکانہ صاحب :گورو نانک کالج ننکانہ میں لوہڑی تہوار منایاگیا

ننکانہ صاحب( خبر نگار )گورنمنٹ گورو نانک گریجویٹ کالج ننکانہ صاحب میں پنجابی ثقافت کے خوبصورت تہوار ل۔۔۔

وہڑی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ کالج کے شعبہ پنجابی اور تاریخ کے زیرانتظام ہونے والی لوہڑی کی تقریب میں کالج پرنسپل اور ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر محمد جمیل شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔پرنسپل ڈاکٹر محمد جمیل شاہ نے اپنے خطاب میں لوہڑی کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت اْجاگر کی اور نوجوان نسل کو اپنی مادری زبان اور ثقافت سے جْڑے رہنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے تہوار طلبہ میں اتحاد، محبت اور ثقافتی شعور پیدا کرتے ہیں۔ لوہڑی پنجابی تہذیب کا ایک قدیم اور اہم تہوار ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرکاری ہسپتالوں میں ادویات ، مشینری ، آلات کی کمی ، آؤٹ سورس کرنیکا منصوبہ فلاپ ہونے لگا

صہیب برتھ،ذیشان عاشق کا نوازشریف کارڈیالوجی ہسپتال کا دورہ

آر پی او کی زیر صدارت ٹریفک مینجمنٹ کمیٹی کا ماہانہ اجلاس

پیپلز پارٹی میں شمولیت، وسیم افضل گوندل کی پرویز اشرف سے ملاقات

ہیڈ ماسٹر ہائی سکول شاہپور محمد یعقوب ریٹائرڈ ہو گئے ،الوداعی تقریب کا اہتمام

6سویٹس ،2ڈیری شاپس،2ریفریشمنٹ پوائنٹس کو جرمانے

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر