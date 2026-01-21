صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہزاروں غیرقانونی پتنگیں کیمیکل ڈور ضبط، 7ملزم گرفتار

  • لاہور
ہزاروں غیرقانونی پتنگیں کیمیکل ڈور ضبط، 7ملزم گرفتار

لاہور،پتوکی(کرائم رپورٹر،تحصیل رپورٹر) لاہور اور پتوکی میں ہزاروں غیرقانونی پتنگیں اور کیمیکل ڈور ضبط کر کے 7ملزمو ں کوگرفتار کرلیا گیا، پرانی انارکلی پولیس نے بذریعہ پوسٹ آفس 14غیر قانونی پتنگیں اور ۔۔۔

ڈور کے پارسل کی سپلائی ناکام دی، پارسلز میں سے 1150 پتنگیں اور کیمیکل ڈور کی 23چرخیاں برآمد ہوئیں۔شاہدرہ تھانہ کی چوکی بیگم کوٹ پولیس نے چھاپہ مار کرکے پتنگیں تیار کر کے فروخت کرنے والے 4ملزموں شکیل، امجد ، نعمان وغیرہ کو گرفتار کرکے 420تیار پتنگیں، 15چرخیاں اور دیگر سامان برآمد کرلیا۔ملزموں فلک شہزاد اور علیم اقبال کو گرفتار کر کے 100 پتنگیں اور 100 سے زائد پتنگیں تیار کرنے والا پیپر اور 19 کیمیکل ڈور کی چرخیاں برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔پتوکی میں پتنگوں کا گودام پکڑا گیا، ایک ہزار سے زائد پتنگیں اور سامان برآمد ، ملزم عثمان کو گرفتارکرلیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرکاری ہسپتالوں میں ادویات ، مشینری ، آلات کی کمی ، آؤٹ سورس کرنیکا منصوبہ فلاپ ہونے لگا

صہیب برتھ،ذیشان عاشق کا نوازشریف کارڈیالوجی ہسپتال کا دورہ

آر پی او کی زیر صدارت ٹریفک مینجمنٹ کمیٹی کا ماہانہ اجلاس

پیپلز پارٹی میں شمولیت، وسیم افضل گوندل کی پرویز اشرف سے ملاقات

ہیڈ ماسٹر ہائی سکول شاہپور محمد یعقوب ریٹائرڈ ہو گئے ،الوداعی تقریب کا اہتمام

6سویٹس ،2ڈیری شاپس،2ریفریشمنٹ پوائنٹس کو جرمانے

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر