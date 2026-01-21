صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور سمیت بیشتر شہروںمیں آلودگی کی دبیز تہہ برقرار

  • لاہور
لاہور سمیت بیشتر شہروںمیں آلودگی کی دبیز تہہ برقرار

لاہور(سہیل احمد قیصر)لاہور سمیت پنجاب کے بیشترشہروں میں آلودگی کی دبیز تہہ بدستور برقرار، جنوری کے۔۔۔

 20دنوں میں پنجاب کا اوسط اے کیو آئی 2سو سے 3سو کے درمیان رہا جو کافی خطرناک قرار دیا جاتا ہے جبکہ حکومتی دعوؤں کے مطابق صورتحال گذشتہ سال کی نسبت بہت بہتر رہی ہے ۔ لاہور سمیت بیشتر بڑے شہر بدستور آلودگی کی لپیٹ میں ہیں جن میں لاہور، گوجرانوالہ، ملتان اور فیصل آباد و دیگر شامل ہیں۔ 17سے 19جنوری کے دوران پنجاب میں آلودگی کا اوسط تناسب سب سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ۔ رواں ماہ لاہور بھی متعدد مواقع پر دنیا کا آلودہ ترین شہر رہا ، گذشتہ روز بھی یہ 478 کے اوسط ائیرکوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین شہر رہا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

رواں سال کی سب سے بڑی کارروائی،3سے 4ارب روپے مالیت کی منشیات پکڑی گئی

گورنر سے عمران فاروق کے اہل خانہ کی ملاقات

صفورا ٹاؤن کونسل کااجلاس ،پانچ قرار دادیں منظور

کمانڈر بلڈرز کی تین روزہ سٹی پراپرٹی ایکسپو ختم

خالد مقبول صدیقی سے برٹش کونسل کے وفد کی ملاقات

بہترین کارکردگی والے ٹاؤنز کو اضافی فنڈز دینے کا اعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر