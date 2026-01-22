مخالفین نے زہریلی سپرے کرکے فصل تباہ کردی ، لاکھوں کا نقصان
ننکانہ صاحب(خبر نگار)زرعی اراضی پر زہریلی سپرے ، فصل تباہ، نواحی گاؤں چوڑا دیوان میں پرانی رنجش کی بنا پر مخالفین نے۔۔۔
محمد طارق کی 35 کنال زرعی اراضی پر زہریلی سپرے کر کے تقریباً 10 لاکھ روپے مالیت کی فصل کو تباہ کر دیا۔پولیس نے محمد طارق کی درخواست پر تحصیل فیروزوالہ ضلع شیخوپورہ کے رہائشی ملزموں غلام مصطفیٰ، محمد حنان عرف نانی اور امجد علی سمیت تین نامعلوم افراد کے خلاف کارروائی شروع کر دی ۔ درخواست گزار کے مطابق واقعہ سابقہ رنجش اور لڑائی جھگڑے کا شاخسانہ ہے ۔