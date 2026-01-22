صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مخالفین نے زہریلی سپرے کرکے فصل تباہ کردی ، لاکھوں کا نقصان

  • لاہور
مخالفین نے زہریلی سپرے کرکے فصل تباہ کردی ، لاکھوں کا نقصان

ننکانہ صاحب(خبر نگار)زرعی اراضی پر زہریلی سپرے ، فصل تباہ، نواحی گاؤں چوڑا دیوان میں پرانی رنجش کی بنا پر مخالفین نے۔۔۔

 محمد طارق کی 35 کنال زرعی اراضی پر زہریلی سپرے کر کے تقریباً 10 لاکھ روپے مالیت کی فصل کو تباہ کر دیا۔پولیس نے محمد طارق کی درخواست پر تحصیل فیروزوالہ ضلع شیخوپورہ کے رہائشی ملزموں غلام مصطفیٰ، محمد حنان عرف نانی اور امجد علی سمیت تین نامعلوم افراد کے خلاف کارروائی شروع کر دی ۔ درخواست گزار کے مطابق واقعہ سابقہ رنجش اور لڑائی جھگڑے کا شاخسانہ ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن