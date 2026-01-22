ننکانہ:ڈکیتی ، چوری کی وارداتیں شہری نقدی ، سامان سے محروم
ننکانہ صاحب (خبر نگار) ڈکیتی و چوری کی وارداتوں کے دوارن شہری لاکھوں مالیت کے مال و زر سے محروم ہو گئے۔
سیدوالہ کے نواحی گاؤں کوٹ ہدایت کے رہائشی ظفر اقبال اعوان کی زرعی اراضی سے چور ایک سولر انورٹر اور ٹیوب ویل کی موٹر چوری کر کے لے گئے ، دینہ کوٹ کے رہائشی اعجاز ڈوگر سے ناظر پکا موٹروے پل تھانہ فیض آباد کے حدود میں ڈاکو گن پوائنٹ پر پندرہ ہزار روپے ، موبائل فون اور موٹر سائیکل چھین کرلے گئے ۔ بعد ازاں ملزم موٹر سائیکل ناظر پکا کے قریب پھینک کر موبائل اور نقدی لے کر فرار ہو گیا۔