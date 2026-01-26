ریسکیو 1122 کی آگ بجھانے اور ہنگامی انخلاکی مشقیں
قصور،پتوکی ،ننکانہ صاحب(نمائندہ دنیا، تحصیل رپورٹر، خبر نگار)ریسکیو 1122 نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر نیئر عالم خان کی زیرنگرانی ہوٹل میں آگ بجھانے اور ہنگامی انخلا کی فرضی مشقوں کا انعقاد کیا۔
ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کا کہنا تھا کہ ریسکیو 1122 جدید آلات اور تربیت یافتہ عملے کیساتھ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے ہمہ وقت تیار ہے ۔ اسسٹنٹ کمشنر پتوکی نشتر رحمان لودھی کی زیرنگرانی شاپنگ مال جبکہ ضلعی انتظامیہ ننکانہ صاحب کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 اکرم پنوار کی زیر نگرانی لاری اڈا کے قریب پلازہ میں فائر سیفٹی ایکسرسائزکی گئیں۔