فلموں سے متاثر ہو کر وارداتیں کرنیوالا 2 رکنی نقب زن گروہ گرفتار
لاہور (آئی این پی) لاہور میں فلموں سے متاثر ہو کر وارداتیں کرنے والا 2 رکنی نقب زن گروہ کو گرفتار کرلیا گیا۔
پولیس حکام کے مطابق ایس ایچ او فیصل ٹاؤ ن نے ٹیم کے ہمراہ گروہ کو پھول نگر سے ٹریس کیا، سی سی ٹی وی میں ایک ملزم کو فلمی انداز میں گھر میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے ۔پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان نے اعتراف کیا کہ فلموں سے متاثرہ ہو کر وارداتیں کرنا شروع کی تھیں۔ گرفتار ملزمان سے چوری شدہ 7 موبائل فون، نقدی اور پستول برآمد ہوا۔