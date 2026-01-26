صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ جنگلات کی کارروائی، ہنس نسل کی 44 بطخیں برآمد

  • لاہور
محکمہ جنگلات کی کارروائی، ہنس نسل کی 44 بطخیں برآمد

سائیبریا سے ہجرت کرنے والے آبی پرندے بارہیڈڈ گیز آزاد کئے جائیں گے

لاہور(این این آئی) محکمہ جنگلات پنجاب نے نایاب پرندوں او ر پاڑہ ہرن کے گوشت کی غیرقانونی سمگلنگ میں ملوث مافیا کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے ہنس نسل کی44 بطخیں بھی برآمد کرلیں، وزیراعلیٰ مریم نوازشریف کی ہدایت پر سائیبریا سے ہجرت کرنے والے آبی پرندے بارہیڈڈ گیزبدھ کو آزاد کئے جائیں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق تمام پرندے نہایت صحت مند ہیں، محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات کی ٹیم کی پرندوں کے معائنہ کے بعد بارہیڈڈ گیزکو کالا خطائی کے نیشنل پارک سے فضا میں چھوڑا جائے گا۔ غیرقانونی دھندے میں ملوث دو ملزمان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کرلی گئی جبکہ کارروائی پنجاب وائلڈ لائف ایکٹ2025کی خلاف ورزی پر کی گئی ہے ۔وائلڈ لائف ایکٹ 2025 کے تحت جانوروں اور پرندوں کے غیرقانونی سمگلنگ کا جرم ناقابل ضمانت ہے ۔وزیراعلٰی پنجاب مریم نوازشریف کی محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات کی تمام ٹیم کو شاباش دی جبکہ پنجاب حکومت نے غیرقانونی سرگرمی میں ملوث عناصر کی اطلاع دینے والے شہری کا شکریہ بھی ادا کیا۔

