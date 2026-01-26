ضلع بھر میں تجاوزات کیخلاف آپریشنز جاری :غضنفر نوید
قصور(نمائندہ دنیا) وزیراعلیٰ اور ڈپٹی کمشنر قصور کی ہدایت پر ضلع بھر میں تجاوزات کیخلاف بلاتفر یق آپریشنز جاری ہیں۔
ان خیالات کااظہار ایس ڈی ای او انچارج پیرا فورس قصور غضنفر نوید نے دورانِ آپریشن عوام سے گفتگو کرتے کیا۔ انہوں نے کہا سرکاری اراضی پر قبضہ کرکے تجاوزات قائم کرنے سے ضلع بھر میں ٹریفک کا نظام معطل رہنا معمول بن چکا ہے ۔ سڑکوں چوراہوں پر ریڑھی بانوں، موٹرسائیکل رکشوں کے قبضوں سے عوام کا گزرنا مشکل ہوچکا ہے ۔ راستوں کو کشادہ کیاجارہاہے تاکہ عوام کی گزر گاہوں میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔