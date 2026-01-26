صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وکلا کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا : شہباز ورک

  • لاہور
باراور بینچ کے مابین خوشگوار تعلقات کیلئے ہرممکن اقدامات اٹھائے جائینگے

شیخوپورہ(نامہ نگارخصوصی)سیاسی وسماجی شخصیات راجہ کاشان الرحمن، سابق یوسی چیئرمین چودھری سلطان سرورگولڈن،چودھری امان اﷲ سوہل ،چودھری طارق ورک ودیگر نے نومنتخب صدربارچودھری شہبازورک سے ملاقات کی اور انکی کامیابی پرمبارکباددی اورگلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پرشہبازورک نے کہا وکلا کا اعتماد میرے ماتھے کا جھومر ہے اس اعتماد کو مضبوط سے مضبوط ترین بنانامیری اولین ترجیح ہے ۔ باراور بینچ کے مابین خوشگوار تعلقات، وکلا کے حقوق کاتحفظ ،بار کی بہتری اورتعمیراتی کاموں کیلئے ہرممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے ۔ 17 جنوری کادن میرے لیے بہت بڑے اعزاز ہے ۔ میرے لیے ووٹ مانگنے اور سپورٹ کرنیوالوں کی محبتوں کا مقروض ہوں ۔انہوں نے کہاوکلابرادری کے مسائل حل کیلئے بھرپور کاوشیں کروں گا۔ 

