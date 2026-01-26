صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہاتھ سے بنے قالینوں کی صنعت نمایاں تبدیلی کے عمل سے گزر رہی : اعجاز الرحمان

  • لاہور
ہاتھ سے بنے قالینوں کی صنعت نمایاں تبدیلی کے عمل سے گزر رہی : اعجاز الرحمان

لاہور (آئی این پی) کارپٹ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کے چیئر پرسن اعجاز الرحمن نے کہا ہے کہ ہاتھ سے بنے قالینوں کی صنعت گزرتے وقت کے ساتھ نمایاں تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے اور۔۔۔

 جو صنعت کبھی مکمل طور پر روایتی ہنر تک محدود تھی، اب جدید تقاضوں کے مطابق نئی شکل اختیار کر رہی ہے ،اگرچہ ہاتھ سے قالین کی تیاری کے مراحل غیر معمولی طور پرمحنت طلب ہیں۔ ان خیالات کا اظہارانہوں نے کارپٹ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کے دفتر میں تربیت حاصل کرنے والے ہنر مندوں ، مینو فیکچررز اور برآمد کنندگان کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ