ہاتھ سے بنے قالینوں کی صنعت نمایاں تبدیلی کے عمل سے گزر رہی : اعجاز الرحمان
لاہور (آئی این پی) کارپٹ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کے چیئر پرسن اعجاز الرحمن نے کہا ہے کہ ہاتھ سے بنے قالینوں کی صنعت گزرتے وقت کے ساتھ نمایاں تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے اور۔۔۔
جو صنعت کبھی مکمل طور پر روایتی ہنر تک محدود تھی، اب جدید تقاضوں کے مطابق نئی شکل اختیار کر رہی ہے ،اگرچہ ہاتھ سے قالین کی تیاری کے مراحل غیر معمولی طور پرمحنت طلب ہیں۔ ان خیالات کا اظہارانہوں نے کارپٹ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کے دفتر میں تربیت حاصل کرنے والے ہنر مندوں ، مینو فیکچررز اور برآمد کنندگان کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔