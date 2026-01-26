صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور (خبر نگار) ایکسپو سینٹر میں وزارت صنعت وپیداوار کے ادارے سمیڈا جے زیر اہتمام میڈ ان پاکستان ایس ایم ایز کلسٹر شو، ایکسپو 2026 کے دوسرے روز لوگوں کی بڑی تعداد نے وزٹ کیا۔

لوگوں نے ملک بھر سے ایس ایم ای مصنوعات کی نمائش کرنے والے پویلینز میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ ملبوسات، کٹلری، فرنیچر، شہد، دستکاری وغیرہ سے متعلق مصنوعات کی وسیع رینج پیش کرنے والے 150 سے زائد نمائشی اسٹالز نے اپنی مصنوعات کی نمائش کر رکھی ہے ۔ سی ای او سمیڈا نادیہ جہانگیر سیٹھ نے تمام سٹالز کا راونڈ کیا اور نمائش کنندگان سے بات چیت کی۔

