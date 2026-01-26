ایگزیکٹوڈائریکٹر الحمرا کی کینڈین ہائی کمشنر سے ملاقات
لاہور (آن لائن) ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل الحمرا محمد نواز گوندل نے کینڈین ہائی کمشنر طارق علی خان سے ملاقات اور ادب وثقافت کے اُمور پر باہمی تبادلہ خیال کیا اور انہیں الحمرا طرف سے یادگاری سوونیئر دیا گیا۔
