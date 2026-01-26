صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایگزیکٹوڈائریکٹر الحمرا کی کینڈین ہائی کمشنر سے ملاقات

  • لاہور
لاہور (آن لائن) ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل الحمرا محمد نواز گوندل نے کینڈین ہائی کمشنر طارق علی خان سے ملاقات اور ادب وثقافت کے اُمور پر باہمی تبادلہ خیال کیا اور انہیں الحمرا طرف سے یادگاری سوونیئر دیا گیا۔

ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل الحمرا محمد نواز گوندل نے کینڈین ہائی کمشنر طارق علی خان سے ملاقات اور ادب وثقافت کے اُمور پر باہمی تبادلہ خیال کیا  اور انہیں الحمرا طر ف سے یادگاری سوونیئر دیا گیا۔ واضح رہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فیسٹیول میں الحمرا کی طرف سے اپنے تعاون کو یقینی بنائے ہوئے ہیں۔

