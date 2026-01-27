قصور : ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن اجلاس، ٹریفک و امن و امان پر اہم فیصلے
بسنت، غیرقانونی پٹرول پمپس، تجاوزات کیخلاف زیرو ٹالرنس:ڈی سی آصف رضا سیلاب متاثرین کو امدادی رقوم کی 80 فیصد تقسیم ، باقی جلد فراہم کی جائینگی :بریفنگ
قصور (نمائندہ دنیا) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر قصور محمد آصف رضا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر قصور محمد عیسیٰ خاں، کرنل رفیع (پاک آرمی)، ہادی (پاک رینجرز)، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، اسسٹنٹ کمشنرز، سول ڈیفنس، واپڈا، ٹریفک پولیس سمیت مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی۔اجلاس کے دوران ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ ون ویلنگ کے خلاف مؤثر کارروائی، ہیلمٹ انفورسمنٹ اور ٹریفک قوانین کے نفاذ کے باعث حادثات میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے ۔ ڈی پی او قصور نے بتایا کہ بسنت کے ممکنہ نقصانات سے بچاؤ کے لیے 10 ہزار موٹرسائیکلوں پر سیفٹی وائرز لگوائی جا رہی ہیں۔سول ڈیفنس آفیسر نے اجلاس کو آگاہ کیا کہ ضلع بھر میں 279 پٹرول پمپس کلیئر قرار دیے جا چکے ہیں جبکہ غیرقانونی پٹرول پمپس بھی بڑی حد تک قانونی گرفت میں آ چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے غیرقانونی پٹرول پمپس کی مشینری تلف کرنے اور گیس ری فلنگ کے لیے جگہیں فراہم کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی ہدایت کی۔ سیکرٹری ڈی آر ٹی اے کو گاڑیوں میں ایل پی جی ری فلنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عملدرآمد کی ہدایت بھی دی گئی۔گداگری کے حوالے سے بتایا گیا کہ ضلع قصور میں گداگری میں نمایاں کمی آئی ہے اور اب تک 84 بھکاری پکڑے جا چکے ہیں۔ اجلاس میں بجلی چوری سے متعلق بتایا گیا کہ 2 ہزار 797 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سیلاب متاثرین کو امدادی رقوم کی تقسیم کے حوالے سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ 80 فیصد متاثرین کو اے ٹی ایم کارڈز کے ذریعے امداد فراہم کی جا چکی ہے جبکہ باقی متاثرین کو جلد چیک جاری کر دیے جائیں گے ۔