رنجش پر پالتو کتیا کو فائر مار کر ہلاک کرنے کا مقدمہ درج

  • لاہور
رنجش پر پالتو کتیا کو فائر مار کر ہلاک کرنے کا مقدمہ درج

قصور (نمائندہ دنیا) رنجش کی بنا پر پالتو گلٹیر کتیا کو فائر مار کر ہلاک کرنے والے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔۔۔

 راؤ خانوالہ کے رہائشی محمد الیاس نے تھانہ راجہ جنگ میں مقدمہ درج کروایا کہ ابوبکر ولد اقبال عرف کالا دودھدی نے ان کی آٹھ سے نو سال سے پالی ہوئی پستی گلٹیر کتیا کو فائر مار کر جان سے مار دیا۔ مدعی کے مطابق وجہ عناد یہ ہے کہ محمد اسلم ولد محمد رمضان ان کا رشتہ دار ہے اور ایک ہی گلی میں رہائش پذیر ہے ، معمولی تلخ کلامی کے باعث اس نے دل میں رنجش رکھی ہوئی تھی۔ مدعی نے بتایا کہ گزشتہ تقریباً ایک سال کے دوران ملزم محمد اسلم انہیں ان کے پالتو جانور کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا رہا ہے ۔ 

 

