پولیس اہلکاروں کیلئے میڈیکل اخراجات کی مد میں 19 لاکھ 60 ہزار جاری
لاہور(کرائم رپورٹر)آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کیلئے میڈیکل اخراجات کی مد میں19 لاکھ 60 ہزار کے۔۔۔
فنڈز جاری کرنے کی منظوری دیدی۔ فنڈز کا اجرا میڈیکل فنانشل اسسٹنس کمیٹی کی باقاعدہ جانچ پڑتال کے بعد کیا گیا۔ ڈی ایس پی عثمان 5 لاکھ ،کانسٹیبل جمشید کو اہلیہ کے آپریشن کیلئے 5 لاکھ ، سینٹری ورکر رئیس عنایت کو 2 لاکھ، اے ایس آئی امان اللہ کو 1 لاکھ 60 ہزار، ریٹائرڈ آفس سپرنٹنڈنٹ ارشاد ،سب انسپکٹر جعفر رضا ، کانسٹیبلز اشفاق ، سمسون ، ریٹائرڈ کانسٹیبلز ثنا اللہ اور جاوید اعوان کو ایک، ایک لاکھ دیئے گئے ۔