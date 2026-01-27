صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس اہلکاروں کیلئے میڈیکل اخراجات کی مد میں 19 لاکھ 60 ہزار جاری

  • لاہور
پولیس اہلکاروں کیلئے میڈیکل اخراجات کی مد میں 19 لاکھ 60 ہزار جاری

لاہور(کرائم رپورٹر)آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کیلئے میڈیکل اخراجات کی مد میں19 لاکھ 60 ہزار کے۔۔۔

 فنڈز جاری کرنے کی منظوری دیدی۔ فنڈز کا اجرا میڈیکل فنانشل اسسٹنس کمیٹی کی باقاعدہ جانچ پڑتال کے بعد کیا گیا۔ ڈی ایس پی عثمان 5 لاکھ ،کانسٹیبل جمشید کو اہلیہ کے آپریشن کیلئے 5 لاکھ ، سینٹری ورکر رئیس عنایت کو 2 لاکھ، اے ایس آئی امان اللہ کو 1 لاکھ 60 ہزار، ریٹائرڈ آفس سپرنٹنڈنٹ ارشاد ،سب انسپکٹر جعفر رضا ، کانسٹیبلز اشفاق ، سمسون ، ریٹائرڈ کانسٹیبلز ثنا اللہ اور جاوید اعوان کو ایک، ایک لاکھ دیئے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ڈی جی خان ـ:گرین پاکستان کے تحت نہر کنارے شجر کاری منصوبے کا افتتاح

انسداد ڈینگی کے تدارک کیلئے سرویلنس سخت کرنے کا حکم

بی زیڈ یو:ملازم کا ساتھیوں پر6تولہ سونا چوری کرنیکا الزام

وہاڑی:پٹرولنگ پولیس نے مفرور ملزم گرفتار کر لیا

بغیر اجازت اونٹوں کا دنگل متعدد افراد کیخلاف مقدمات درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس