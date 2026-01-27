صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اساتذہ کی کارکردگی کاجائزہ لینے کیلئے ڈیجیٹل مانیٹرنگ شروع

  • لاہور
ایپ لانچ ،اساتذہ روزمرہ تدریسی سرگرمیوں کا ریکارڈ آن لائن اپلوڈ کرینگے

لاہور(خبر نگار)اساتذہ کی تدریسی کارکردگی کو مانیٹر کرنے کیلئے محکمہ سکول ایجوکیشن نے ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا آغاز کر دیا ۔ٹیچنگ پریکٹس انالیسس فارم ایپ لانچ کر دی ، جسے ایچ آر ایم ایس پورٹل پر بھی فعال کر دیا گیا ۔ اس اقدام کے تحت تمام اساتذہ اپنی روزمرہ تدریسی سرگرمیوں کا ریکارڈ آن لائن اپلوڈ کرینگے ۔محکمہ کے مطابق اساتذہ کو روزانہ پڑھاتے ہوئے اپنی مختصر ویڈیو پورٹل پر اپلوڈ کرنا ہوگی تاکہ تدریسی عمل کی مؤثر نگرانی ممکن بنائی جا سکے ۔محکمہ نے واضح کیا ہے کہ اپلوڈ کی جانے والی تدریسی ویڈیو کا سائز 5 ایم بی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ پورٹل پر ڈیٹا مینجمنٹ میں آسانی رہے ۔ اس اقدام کا مقصد اساتذہ کی پیشہ ورانہ مہارتوں، تدریسی معیار کا جائزہ لینا اور مانیٹرنگ سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہے ۔

 

