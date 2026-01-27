صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
ٹیکس نادہندہ،سیلز ریکارڈ میں بے ضابطگیاں ، 8 کلینکس کا ریکارڈ ضبط

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )ٹیکس نادہندہ اور سیلز ریکارڈ میں بے ضابطگیوں پر پنجاب ریونیو اتھارٹی ٹیموں کی لاہور اور ۔۔۔

شیخوپورہ کے بیوٹی پارلرز، ایستھیٹک کلینکس، مارکیز اور ریسٹورنٹس کیخلاف کارروائیاں ،لاہور کے پوش علاقوں میں واقع 8 کلینکس کی چیکنگ کرتے ہوئے ریکارڈ ضبط کر لیا گیا۔ 2 مارکیز اور 4 فاسٹ فوڈ پوائنٹس کے ریکارڈ کی بھی چیکنگ کی گئی۔ترجمان پی آر اے کا کہنا تھا کہ ای آئی ایم ایس کے عدم استعمال اور سیلز ریکارڈ میں بے ضابطگیوں پر کارروائی کی گئی۔ 

 

