صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینکڑوں درجہ چہارم ملازمین تنخواہیںنہ ملنے سے پریشان

  • لاہور
سینکڑوں درجہ چہارم ملازمین تنخواہیںنہ ملنے سے پریشان

لاہور(خبر نگار)ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی مبینہ نااہلی سے 322 سرکاری سکولوں میں عارضی طور پر ۔۔۔

بھرتی کیے گئے درجہ چہارم ملازمین کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ، انتظامی غفلت پر سینکڑوں ملازمین بے یقینی کا شکار ہیں۔ ذرائع کے مطابق 2021 کے بعد بھرتی ہونے والے درجہ چہارم ملازمین کی کنٹریکٹ مدت مکمل ہونے کے باوجود تاحال توسیع نہیں کی جا سکی۔ یکم جنوری سے انکی تنخواہیں بند ہو چکی ہیں جس سے وہ شدید مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔متاثرہ ملازمین میں نائب قاصد، سکیورٹی گارڈز اور خاکروب شامل ہیں ۔ ملازمین نے حکام سے فوری نوٹس لینے اور کنٹریکٹ میں توسیع کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان المبارک سے قبل 200 اشیاکی قیمتوں میں اضافہ

وزیر اعلٰی کے زرعی ،اصلاحاتی پروگرامز پر عمل کرینگے ،کمشنر

ڈاکٹرز کی غفلت‘آپریشن کے دوران نومولود کی گردن کٹ گئی

آر پی او کی کمپلینٹ سیل میں کھلی کچہری ،شکایات پر احکامات جاری

گندم سمگلنگ کی رو کنے کیلئے بھکر انتظامیہ متحرک، کڑی مانیٹرنگ

خٹک بیلٹ کا سپوت وطن پر قربان‘ صوبیدار محمد یوسف سپردِ خاک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس