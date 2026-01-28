15لاکھ کی ڈانسنگ پلز برآمد،2ملزم گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر)مستی گیٹ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائی، 15 لاکھ مالیت کی ڈانسنگ پلیز برآمد کر کے ۔۔
دو ملزمان گرفتار کر لیے ۔ ترجمان کے مطابق مستی گیٹ پولیس نے انٹیلی جنس بیسڈ کارروائی کرتے ہوئے دوران چیکنگ ڈانسنگ پلز فروخت کرنے والے دو منشیات فروشوں میں حماد اشتیاق اور عبدالرحمان کو گرفتار کر کے 15لاکھ مالیت کی ڈانسنگ پلز برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان لاہور کے مختلف مقامات پر پیدل چل پھر کر منشیات فروشی کرتے تھے ۔