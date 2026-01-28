صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

15لاکھ کی ڈانسنگ پلز برآمد،2ملزم گرفتار

  • لاہور
15لاکھ کی ڈانسنگ پلز برآمد،2ملزم گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)مستی گیٹ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائی، 15 لاکھ مالیت کی ڈانسنگ پلیز برآمد کر کے ۔۔

دو ملزمان گرفتار کر لیے ۔ ترجمان کے مطابق مستی گیٹ پولیس نے انٹیلی جنس بیسڈ کارروائی کرتے ہوئے دوران چیکنگ ڈانسنگ پلز فروخت کرنے والے دو منشیات فروشوں میں حماد اشتیاق اور عبدالرحمان کو گرفتار کر کے 15لاکھ مالیت کی ڈانسنگ پلز برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان لاہور کے مختلف مقامات پر پیدل چل پھر کر منشیات فروشی کرتے تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر