خیابانِ فردوسی ، ناقص اور ٹوٹے سیوریج پائپ لاوارث پھینک دیئے گئے
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور کے پوش علاقے جوہر ٹاؤن میں واقع خیابانِ فردوسی ٹرنک سیور منصوبہ، جسے شہری سہولت کا بڑا منصوبہ قرار دیا گیا تھا۔۔۔
، اب انتظامی غفلت اور ناقص نگرانی کی علامت بنتا جا رہا ہے ۔ منصوبے کے لیے منگوائے گئے سیوریج پائپ، جن میں سے متعدد ناقص اور ٹوٹے ہوئے تھے ، ضابطے کے مطابق واپس یارڈ بھیجنے یا سکریپ کرنے کے بجائے سڑکوں کے کنارے اور ایل ڈی اے کے خالی پلاٹس میں پھینک دیے گئے ۔ذرائع کے مطابق کنٹریکٹر اور واسا کے متعلقہ حکام نے پائپوں کی محفوظ تلفی کو نظر انداز کیا۔