صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیابانِ فردوسی ، ناقص اور ٹوٹے سیوریج پائپ لاوارث پھینک دیئے گئے

  • لاہور
خیابانِ فردوسی ، ناقص اور ٹوٹے سیوریج پائپ لاوارث پھینک دیئے گئے

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور کے پوش علاقے جوہر ٹاؤن میں واقع خیابانِ فردوسی ٹرنک سیور منصوبہ، جسے شہری سہولت کا بڑا منصوبہ قرار دیا گیا تھا۔۔۔

، اب انتظامی غفلت اور ناقص نگرانی کی علامت بنتا جا رہا ہے ۔ منصوبے کے لیے منگوائے گئے سیوریج پائپ، جن میں سے متعدد ناقص اور ٹوٹے ہوئے تھے ، ضابطے کے مطابق واپس یارڈ بھیجنے یا سکریپ کرنے کے بجائے سڑکوں کے کنارے اور ایل ڈی اے کے خالی پلاٹس میں پھینک دیے گئے ۔ذرائع کے مطابق کنٹریکٹر اور واسا کے متعلقہ حکام نے پائپوں کی محفوظ تلفی کو نظر انداز کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر