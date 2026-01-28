پہلی سے پانچویں تک سلیبس تبدیل نہ کرنے کی توقع
دو ارب روپے سے زائد مالیت کا پرانا سلیبس پہلے ہی دستیاب:ذرائع
لاہور(خبر نگار)پہلی سے پانچویں جماعت کے سلیبس میں مجوزہ تبدیلیوں کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے ، تاہم طلبہ اور والدین کو فوری طور پر نئے سلیبس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے ۔تفصیلات کے مطابق ذرائع کے مطابق دو ارب روپے سے زائد مالیت کا پرانا سلیبس پہلے ہی دستیاب ہونے کے باعث آئندہ تعلیمی سال میں پہلی سے پانچویں جماعت کا سلیبس تبدیل نہیں کیا جائے گا۔حکام کا کہنا ہے کہ پرائمری سطح کا سلیبس تعلیمی سال دو ہزار ستائیس اٹھائیس کے لیے تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے ۔وفاق اور صوبوں کے درمیان سلیبس میں تبدیلی پر اتفاقِ رائے کے لیے مشاورت کا عمل جاری ہے ، جبکہ وفاق کی جانب سے صوبوں کو پانچویں جماعت تک تمام نصابی کتب چھاپنے کی آفر بھی کی گئی ہے ۔ذرائع کے مطابق صوبے وفاقی سلیبس میں جزوی تبدیلیاں کر کے اسے طلبہ کے لیے نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ سلیبس میں تبدیلی کے حوالے سے برٹش کونسل سے بھی مشاورت جاری ہے ، تاہم صوبے برٹش کونسل کے نصاب میں بھی اپنی ضروریات کے مطابق ترامیم کر کے اسے اپنانے کے خواہاں ہیں۔