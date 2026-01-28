صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا افسروں کوڈیڑھ لاکھ تک سپیشل الاؤنس دینے کافیصلہ

  • لاہور
پیرا افسروں کوڈیڑھ لاکھ تک سپیشل الاؤنس دینے کافیصلہ

20ہزار روپے سے ڈیڑھ لاکھ تک کا خصوصی الاؤنس دینے پر اتفاق

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )پیرا افسران کے لیے ڈیڑھ لاکھ تک سپیشل الاؤنس دیا جائے گا، گریڈ 7 سے 20تک کے افسران کے لیے خصوصی الاؤنس دیا جائے گا ،پیرا افسران کے 20ہزار سے ڈیڑھ لاکھ لاکھ کا خصوصی الاؤنس دینے پر اتفاق ،گریڈ 20 کے افسر کو خصوصی الاؤنس کی مد میں 1 لاکھ 50 ہزار روپے دیے جائیں گے ،گریڈ 19 کے افسر کو خصوصی الاؤنس کی مد میں 1 لاکھ 25 ہزار روپے دیے جائیں گے ،گریڈ 18 کے افسر کو خصوصی الاؤنس کی مد میں 1 لاکھ ہزار روپے دیے جائیں گے ،گریڈ 17کے افسر کو خصوصی الاؤنس کی مد میں 75 ہزار روپے دیے جائیں گے ،گریڈ 16 کے افسر کو خصوصی الاؤنس کی مد میں50 ہزار روپے دیے جائیں گے ۔

 

