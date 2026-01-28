صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر کے سرکاری سکولوں میں بنیادری سہولتیں ناپید

حاضری، صفائی کے کئی انڈیکیٹرز مقررہ معیار سے نیچے ریکارڈ ،رپورٹ

لاہور(خبر نگار)لاہور کے سرکاری سکولوں کی کارکردگی سے متعلق ایک تشویشناک رپورٹ سامنے آ گئی ہے ، جس میں حاضری، صفائی اور بنیادی سہولتوں کے کئی انڈیکیٹرز مقررہ معیار سے نیچے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق طلبہ کی حاضری بھی مقررہ ہدف سے کم رہی اور یہ صرف نواسی فیصد ریکارڈ کی گئی۔نان ٹیچنگ سٹاف کی حاضری میں بھی کمی دیکھی گئی، جہاں دس فیصد عملہ غیر حاضر رہا۔سکولوں میں صفائی ستھرائی کی صورتحال بھی تسلی بخش نہیں، ستائیس فیصد سکول معیار پر پورا نہیں اتر سکے ۔رپورٹ کے مطابق لاہور کے اکیس فیصد سکولوں میں ٹوائلٹس ناکافی جبکہ دس فیصد سکول باؤنڈری وال سے محروم ہیں۔بنیادی سہولتوں کی کمی کے باعث تعلیمی ماحول متاثر ہو رہا ہے اور طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ 

 

