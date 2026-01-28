صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے سیز کی مختلف صنعتی یونٹس کی چیکنگ

  • لاہور
اے سیز کی مختلف صنعتی یونٹس کی چیکنگ

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے ) اسسٹنٹ کمشنرز ماڈل ٹاؤن اور رائیونڈ نے مختلف صنعتی یونٹس کی چیکنگ کی ۔۔۔

سول ڈیفنس، ریسکیو 1122، محکمہ انڈسٹریز اور بوائلر انسپکٹرز کی مشترکہ کارروائیاں ہوئیں۔ روشن پیکیجز اور ٹریٹ فیکٹری میں بوائلرز آپریشنل اور حالت تسلی بخش پائی گئی۔ فیکٹریوں میں فائر سسٹم اور حفاظتی آلات فعال قرار دیے گئے ۔ ضلع بھر کے یونٹس کی انسپکشن کے لیے ٹیمیں تشکیل دیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے ہدایات جاری کیں کہ صنعتی یونٹس بوائلرز کے فٹنس سرٹیفکیٹس کی تجدید یقینی بنائیں۔ فیکٹری مالکان فائر سیفٹی آلات فعال رکھیں۔ انسپکشن ٹیمیں فائر ایگزٹ پلان کا جائزہ لیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر