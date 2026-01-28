بسنت:2سرکاری سکولوں کی چھتوں کو این او سی جاری
لاہور(خبر نگار) بسنت کے لیے پندرہ میں سے دو سرکاری سکولوں کی چھتوں کو این او سی جاری کر دیا گیا ہے۔۔۔
۔این او سی حاصل کرنے والے سکولوں میں گورنمنٹ وکٹوریہ گرلز ہائر سیکنڈری سکول اور گورنمنٹ سکول دہلی گیٹ شامل ہیں۔سکول عمارتیں، چھتوں کے مناظرمحکمہ تعلیم کے مطابق سکول کونسل کی منظوری سے دونوں سکولوں کی چھتوں کی نیلامی کی جائے گی۔پہلے مرحلے میں سکول کونسل کی جانب سے نیلامی کے لیے اشتہار جاری کیا جائے گا، جس کے بعد دونوں سکولوں کی چھتیں باضابطہ طور پر نیلام کی جائیں گی۔