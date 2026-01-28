صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیسف کے دفتر میں چوری کرنیوالے 5ملزم پکڑے گئے

  • لاہور
یونیسف کے دفتر میں چوری کرنیوالے 5ملزم پکڑے گئے

لاہور(کرائم رپورٹر) شادباغ پولیس نے بچوں کے حقوق کے عالمی ادارے یونیسف کے دفتر سامان کی چوری کرنے والے 5 ملزمان گرفتار کر لیے ۔۔

۔ترجمان کے مطابق شادباغ پولیس کے علاقے میں بچوں کے حقوق کے عالمی ادارے کے دفتر میں چوری کی واردات کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے فوری کارروائی کا حکم دیا ،گزشتہ روز پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 5ملزمان کو گرفتار کر کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کا امدادی سامان کمبل، صابن، پلاسٹک کین ، بورنگ میٹریل اور دیگر اہم آلات برآمد کر لیے ۔

 

