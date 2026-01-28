اغوا کی جھوٹی کال کرنیوالے نامعلوم کالر کیخلاف مقدمہ درج
قصور(نمائندہ دنیا) اغوا کی جھوٹی کال کرنے والے نامعلوم کالر کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔پولیس تھانہ صدر پھول نگر میں تعینات اے ایس آئی محمد رشید نے مقدمہ درج کروایا کہ نامعلوم کالر نے اغوا کی بابت جھوٹی کال کی ہے جس پر پولیس تھانہ صدر پھول نگر نے مقدمہ درج کرلیا۔ پولیس مصروف کارروائی ہے ۔
اغوا کی جھوٹی کال کرنے والے نامعلوم کالر کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔پولیس تھانہ صدر پھول نگر میں تعینات اے ایس آئی محمد رشید نے مقدمہ درج کروایا کہ نامعلوم کالر نے اغوا کی بابت جھوٹی کال کی ہے جس پر پولیس تھانہ صدر پھول نگر نے مقدمہ درج کرلیا۔ پولیس مصروف کارروائی ہے ۔