صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ہائیکورٹ بار کے انتخابات 28فروری کوہونگے

  • لاہور
لاہور ہائیکورٹ بار کے انتخابات 28فروری کوہونگے

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کی تاریخ کاتنازع حل ہو گیا،جنرل ہاؤس اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ انتخابات 28 فروری کو بائیو میٹرک سسٹم کے تحت منعقد ہوں گے۔

اجلاس میں اینڈیپنڈنٹ گروپ اور پروفیشنل گروپ کے وکلا نے بھرپور شرکت کی۔،اجلاس میں انتخابی شیڈول پر مکمل اتفاق رائے پایا گیا،اجلاس کی صدارت صدر لاہور ہائیکورٹ بار ملک آصف علی نسوانہ نے کی، اجلاس میں وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل پیر مسعود چشتی، ممبر پاکستان بار کونسل اشتیاق اے خان اور شفقت محمود چوہان اوردیگر عہدیدار بھی شریک ہوئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تکنیکی تعاون کیلئے واٹرکارپوریشن کا چینی کمپنی سے معاہدہ

ملزمان پٹرول پمپ کے کیشئیر سے 33لاکھ روپے لوٹ کر فرار

پولیس چیف کا ایس ایس یو ہیڈ کوارٹرز کا دورہ

گل پلازہ کے اطراف کاروبار بند،تاجروں کا احتجاج

جناح اسپتال سے لاکھوں کی ادویات چوری پکڑی گئی

محکمہ تعلیم نے نجی اسکولوں کے رہائشی یا کمرشل استعمال پر مکمل پابندی عائدکردی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن