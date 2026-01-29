لاہور ہائیکورٹ بار کے انتخابات 28فروری کوہونگے
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کی تاریخ کاتنازع حل ہو گیا،جنرل ہاؤس اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ انتخابات 28 فروری کو بائیو میٹرک سسٹم کے تحت منعقد ہوں گے۔
اجلاس میں اینڈیپنڈنٹ گروپ اور پروفیشنل گروپ کے وکلا نے بھرپور شرکت کی۔،اجلاس میں انتخابی شیڈول پر مکمل اتفاق رائے پایا گیا،اجلاس کی صدارت صدر لاہور ہائیکورٹ بار ملک آصف علی نسوانہ نے کی، اجلاس میں وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل پیر مسعود چشتی، ممبر پاکستان بار کونسل اشتیاق اے خان اور شفقت محمود چوہان اوردیگر عہدیدار بھی شریک ہوئے۔