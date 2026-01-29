آٹھویں جماعت کے امتحانات پیکٹا کو فنڈز کی شدید قلت کا سامنا
لاہور(خبر نگار)آٹھویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ پیکٹا کو فنڈز کی شدید قلت کا سامنا ہے، جس کے باعث امتحانی نظام میں بڑی تبدیلی پر غور کیا جا رہا ہے۔
تفصیلات کے مطابق پیکٹا فنڈز کی شارٹیج کے باعث آٹھویں جماعت کے صرف چار مضامین کے امتحانات لینے پر غور کر رہا ہے ، جن میں اردو، انگریزی، ریاضی اور سائنس شامل ہوں گے ۔ امتحانات کے شفاف اور منصفانہ انعقاد کیلئے پیکٹا کو تقریباً ایک ارب روپے درکار ہیں۔ فنڈز کی فراہمی کیلئے پیکٹا نے پنجاب حکومت سے رابطے اور ورکنگ کا آغاز کر دیا ہے۔