صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنڈے لگاکر بجلی چوری کرنیوالے 3صارفین کیخلاف مقدمات درج

  • لاہور
کنڈے لگاکر بجلی چوری کرنیوالے 3صارفین کیخلاف مقدمات درج

قصور(نمائندہ دنیا)تین مختلف مقامات میں واپڈا کی مین سپلائی میں ڈائریکٹ کنڈے لگاکر بجلی چوری کرنے والے 3صارفین کیخلاف مقدمات درج کرلئے گئے ۔

اے ایم او لیسکو واپڈا راشد محمود اعوان نے تھانہ بی ڈویژن قصور میں مقدمات درج کروائے کہ دورانِ چیکنگ کوٹ حلیم خاں قصور میں صارف سجاد ولد شریف کھوکھر، سلامت پورہ قصور میں صارف محمد شہر یار ولد لیاقت اور صارف ضیاء الدین ولد معراج دین آرائیں واپڈا کی مین سپلائی میں ڈائریکٹ کنڈے لگا کر بجلی چوری کے مرتکب پائے گئے ۔ پولیس مصروف کارروائی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جناب سعید مہدی کی گواہی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بسنت کی آمد اور مثال کی حکمرانی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دھاگے ہی بیچیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شعلوں کے حصار میں خلیج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
عمران خان کی بیماری
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ
محمد عبداللہ حمید گل