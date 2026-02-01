کنڈے لگاکر بجلی چوری کرنیوالے 3صارفین کیخلاف مقدمات درج
قصور(نمائندہ دنیا)تین مختلف مقامات میں واپڈا کی مین سپلائی میں ڈائریکٹ کنڈے لگاکر بجلی چوری کرنے والے 3صارفین کیخلاف مقدمات درج کرلئے گئے ۔
اے ایم او لیسکو واپڈا راشد محمود اعوان نے تھانہ بی ڈویژن قصور میں مقدمات درج کروائے کہ دورانِ چیکنگ کوٹ حلیم خاں قصور میں صارف سجاد ولد شریف کھوکھر، سلامت پورہ قصور میں صارف محمد شہر یار ولد لیاقت اور صارف ضیاء الدین ولد معراج دین آرائیں واپڈا کی مین سپلائی میں ڈائریکٹ کنڈے لگا کر بجلی چوری کے مرتکب پائے گئے ۔ پولیس مصروف کارروائی ہے ۔