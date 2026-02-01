صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کتے مار مہم پر مامور عملے پر چاقوؤں سے حملہ، دھمکیاں، مقدمہ درج

  • لاہور
کتے مار مہم پر مامور عملے پر چاقوؤں سے حملہ، دھمکیاں، مقدمہ درج

تلونڈی(نامہ نگار)تلونڈی میں کتے مار مہم پر مامور ویٹرنری عملے پر چاقوؤں سے حملہ، جان سے مارنے کی دھمکیاں،سرکاری کام میں مداخلت پراسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ رانا محمد اسلم کی مدعیت میں مقامی تھانے میں بوٹا ملنگ،

غفار ملنگ اور دیگر افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔ایف آئی آر کے مطابق ملزموں نے ویٹرنری اسسٹنٹ محمد حفیظ اور دیگر عملے پر حملہ کیا، انہیں ہراساں کیا اور سرکاری کارروائی میں رکاوٹ ڈالی۔پولیس کا کہنا ہے کہ ملزموں کی گرفتاری کیلئے کارروائی جاری ہے ، سرکاری عملے پر حملہ ناقابلِ برداشت ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فائر سیفٹی چیکنگ جاری، مارٹ انتظامیہ کو 2 روز کی مہلت

کپاس کی اگیتی کاشت کا حتمی پلان طلب کر لیا گیا

سابق گورنر بلیغ الرحمن الوفا فاؤنڈیشن کی سرپرستی پر رضا مند

چنیوٹ:ڈی سی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

سمندری:چودھری شہباز بابر کی رہائش گاہ پر سیاسی رہنماؤں کی ملاقات

شہر میں 12، تحصیلوں میں 8 فلٹریشن پلانٹس لگانے کا فیصلہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جناب سعید مہدی کی گواہی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بسنت کی آمد اور مثال کی حکمرانی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دھاگے ہی بیچیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شعلوں کے حصار میں خلیج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
عمران خان کی بیماری
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ
محمد عبداللہ حمید گل