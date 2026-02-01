کتے مار مہم پر مامور عملے پر چاقوؤں سے حملہ، دھمکیاں، مقدمہ درج
تلونڈی(نامہ نگار)تلونڈی میں کتے مار مہم پر مامور ویٹرنری عملے پر چاقوؤں سے حملہ، جان سے مارنے کی دھمکیاں،سرکاری کام میں مداخلت پراسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ رانا محمد اسلم کی مدعیت میں مقامی تھانے میں بوٹا ملنگ،
غفار ملنگ اور دیگر افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔ایف آئی آر کے مطابق ملزموں نے ویٹرنری اسسٹنٹ محمد حفیظ اور دیگر عملے پر حملہ کیا، انہیں ہراساں کیا اور سرکاری کارروائی میں رکاوٹ ڈالی۔پولیس کا کہنا ہے کہ ملزموں کی گرفتاری کیلئے کارروائی جاری ہے ، سرکاری عملے پر حملہ ناقابلِ برداشت ہے ۔