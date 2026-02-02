صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ننکانہ:گھر میں آتشزدگی 4 افراد جھلس کر زخمی

  • لاہور
ننکانہ صاحب(خبر نگار)ننکانہ صاحب کے علاقے تھانہ مانگٹا انولہ کے گاؤں چٹی یاتری میں ایک گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں ایک ہی گھر کے چار افراد شدید جھلس کر زخمی ہوگئے۔

آتشزدگی کی اطلاع پر ریسکیو عملہ فوری طور پر موقع پر پہنچا اور چاروں متاثرہ افراد کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال منتقل کیا۔جھلسنے والوں میں عبدالجبار کی 45سالہ بیوی رضیہ بی بی، دو بیٹیاں 18 سالہ جویریہ جبار اور 15 سالہ ایمان جبار، اور ان کا 6 ماہ کا نواسا شہریار شامل ہیں۔

