ننکانہ:گھر میں آتشزدگی 4 افراد جھلس کر زخمی
ننکانہ صاحب(خبر نگار)ننکانہ صاحب کے علاقے تھانہ مانگٹا انولہ کے گاؤں چٹی یاتری میں ایک گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں ایک ہی گھر کے چار افراد شدید جھلس کر زخمی ہوگئے۔
آتشزدگی کی اطلاع پر ریسکیو عملہ فوری طور پر موقع پر پہنچا اور چاروں متاثرہ افراد کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال منتقل کیا۔جھلسنے والوں میں عبدالجبار کی 45سالہ بیوی رضیہ بی بی، دو بیٹیاں 18 سالہ جویریہ جبار اور 15 سالہ ایمان جبار، اور ان کا 6 ماہ کا نواسا شہریار شامل ہیں۔