  • لاہور
چونیاں:ٹی ایچ کیو ہسپتال میں انسداد پولیو مہم کا آغاز

الہ آباد (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر چونیاں غلام مصطفی جٹ اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سلیم انجم نے تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال چونیاں میں پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے دو قطرے پلا کر 2 فروری سے شروع ہونے والی پانچ روزہ پولیو مہم کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔

اسسٹنٹ کمشنر چونیاں غلام مصطفی جٹ اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سلیم انجم نے تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال چونیاں میں پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے دو قطرے پلا کر 2 فروری سے شروع ہونے والی پانچ روزہ پولیو مہم کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔

