صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ننکانہ:حالات سے تنگ نوجوان کی مسجد کے بلند مینار پر چڑھ کر مبینہ خودکشی کی کوشش

  • لاہور
ننکانہ:حالات سے تنگ نوجوان کی مسجد کے بلند مینار پر چڑھ کر مبینہ خودکشی کی کوشش

ننکانہ صاحب (خبر نگار)ننکانہ صاحب میں گھریلو حالات سے دلبرداشتہ نوجوان ہارون مسجد کے تقریباً 130 فٹ بلند مینار پر چڑھ گیا اور مبینہ خودکشی کی کوشش کی۔

ریلوے روڈ احاطہ شیخاں کا رہائشی اور چار بچوں کا باپ 28 سالہ ہارون وکلا کے مبینہ رویہ اور گھریلو حالات سے دلبرداشتہ ہو کر مسجد کے تقریباً 130 فٹ بلند مینار پر چڑھا ۔اطلاع ملنے پر ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچے اورنوجوان سے مذاکرات شروع کیے ۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر سے کامیاب مذاکرات پر نوجوان کوریسکیو ٹیم نے بحفاظت اتارلیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈ اتھارٹی کا آپریشن ناقص گوشت سپلائی کرنے کی کوشش ناکام ملزم گرفتار

بلند و بالا عمارتوں کے سیفٹی آڈٹ کا آغاز

فری میڈیکل کیمپ 800 مریضوں کا معائنہ

کوٹ ادو، ویلڈنگ کی دکان میں دھماکا، دونوجوان زخمی

دائرہ دین پناہ شہر کے تمام منی پٹرول پمپ سربمہر

انسداد پولیو مہم،کوٹ ادو میں اڑھائی لاکھ سے زائد بچے ہدف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر