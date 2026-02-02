ننکانہ:حالات سے تنگ نوجوان کی مسجد کے بلند مینار پر چڑھ کر مبینہ خودکشی کی کوشش
ننکانہ صاحب (خبر نگار)ننکانہ صاحب میں گھریلو حالات سے دلبرداشتہ نوجوان ہارون مسجد کے تقریباً 130 فٹ بلند مینار پر چڑھ گیا اور مبینہ خودکشی کی کوشش کی۔
ریلوے روڈ احاطہ شیخاں کا رہائشی اور چار بچوں کا باپ 28 سالہ ہارون وکلا کے مبینہ رویہ اور گھریلو حالات سے دلبرداشتہ ہو کر مسجد کے تقریباً 130 فٹ بلند مینار پر چڑھا ۔اطلاع ملنے پر ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچے اورنوجوان سے مذاکرات شروع کیے ۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر سے کامیاب مذاکرات پر نوجوان کوریسکیو ٹیم نے بحفاظت اتارلیا۔