بائیو میٹرک تصدیق کیلئے نادرا بوتھس قائم کئے جائینگے :پنجاب بار
لاہور(آئی این پی)پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین خواجہ قیصر بٹ نے کہا ہے کہ پنجاب بھر کی ڈسٹرکٹ اور تحصیل بار ایسوسی ایشنز، لاہور ہائیکورٹ کی پرنسپل سیٹ اور تمام بینچز میں بائیو میٹرک تصدیق کیلئے جلد نادرا بوتھس قائم کئے جائیں گے۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے ملاقات کیلئے آنے والے وکلا کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ پنجاب بھر کی ڈسٹرکٹ اور تحصیل بار ایسوسی ایشنز ، لاہور ہائیکورٹ کی پرنسپل سیٹ اور تمام بینچز میں بائیو میٹرک تصدیق کیلئے جلد نادرا بوتھس قائم کئے جائیں گے ۔