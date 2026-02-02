دہشتگرد دشمن قوتوں کے آلۂ کار :علماکرام
لاہور(سیاسی نمائندہ) دہشتگردوں کی جانب سے بلوچستان پر کیا گیا بزدلانہ اور سفاک حملہ انسانیت، امن اور ملکی خودمختاری کے خلاف کھلی جنگ ہے ، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔
اس حملہ میں شہید ہونے والے جوانوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ان خیالات کا اظہار انٹر نیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے نائب امیر و خدام ختم نبوت پاکستان کے سرپرست اعلی ٰمولانا قاری شبیر احمد عثمانی نے ایک بیان میں کیا۔انہوں نے کہا کہ دہشتگرد گروہ دشمن قوتوں کے آلۂ کار ہیں جو پاکستان کے امن و استحکام کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔