  • لاہور
منہاج القرآن کے زیراہتمام شب برات کا روحانی اجتماع کل ہوگا

لاہور (سیاسی نمائندہ) تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ‘‘شب برات کا روحانی اجتماع ’’ اور ماہانہ مجلس ختم الصلوٰۃ علی النبی ؐکی روحانی تقریب 3 فروری بروز منگل مرکزی سیکرٹریٹ ماڈل ٹاؤن لاہور جامع شیخ الاسلام میں بعد نمازِ عشا منعقد ہوگی۔

شب برات کے روحانی اجتماع و ماہانہ مجلس ختم الصلوۃ علی النبی ؐ میں مختلف مسالک کے علمائے کرام اور مشائخ عظام و تحریک منہاج القرآن کے مرکزی، صوبائی اور ضلعی رہنماؤں، کارکنان کے علاوہ معروف قرا اور نعت خوان حضرات شرکت کریں گے۔

