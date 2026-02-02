منہاج القرآن کے زیراہتمام شب برات کا روحانی اجتماع کل ہوگا
لاہور (سیاسی نمائندہ) تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ‘‘شب برات کا روحانی اجتماع ’’ اور ماہانہ مجلس ختم الصلوٰۃ علی النبی ؐکی روحانی تقریب 3 فروری بروز منگل مرکزی سیکرٹریٹ ماڈل ٹاؤن لاہور جامع شیخ الاسلام میں بعد نمازِ عشا منعقد ہوگی۔
شب برات کے روحانی اجتماع و ماہانہ مجلس ختم الصلوۃ علی النبی ؐ میں مختلف مسالک کے علمائے کرام اور مشائخ عظام و تحریک منہاج القرآن کے مرکزی، صوبائی اور ضلعی رہنماؤں، کارکنان کے علاوہ معروف قرا اور نعت خوان حضرات شرکت کریں گے۔