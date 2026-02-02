صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھاندلی کیخلاف احتجاج تحریک انصاف کا آئینی حق :عبدالقدیر خاموش

  • لاہور
دھاندلی کیخلاف احتجاج تحریک انصاف کا آئینی حق :عبدالقدیر خاموش

لاہور (سیاسی نمائندہ) جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سرپرست قاضی عبدالقدیر خاموش نے کہا ہے کہ 8 فروری کو تحریک انصاف کو مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کا آئینی حق حاصل ہے لیکن اسے پرامن ریلیوں سے مشروط کیا جانا چاہیے۔

کوئی احتجاج ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جائے ،ریاستی اداروں کو برا بھلا کہا جائے ، یہ کوئی ایسا اقدام کیا جائے جوملکی سلامتی یا پاکستان کی ساتھ کے لیے نقصان دہ ہو۔کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا ڈھانچہ اور دستور جمہوری ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ سمبڑیال روڈ ،8نمبر چونگی پر ٹریفک جام درد سر بن گیا

حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کے جال بچھا د ئیے :شازیہ فرید

پیر سعید احمد مجددی کے سالانہ عرس کی تقریبات کل سے شروع ہونگی

ساڑھے 7ارب روپے سے سیوریج کے میگا پراجیکٹ پر کام کا آغاز

بجلی سستی ہو نے صنعتی پیدوار کی لاگت کم ہو گی :شکیل اعظم

موٹرسائیکل سوار ڈاکوؤں نے سیلز مین سے رقم چھین لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر