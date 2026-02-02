دھاندلی کیخلاف احتجاج تحریک انصاف کا آئینی حق :عبدالقدیر خاموش
لاہور (سیاسی نمائندہ) جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سرپرست قاضی عبدالقدیر خاموش نے کہا ہے کہ 8 فروری کو تحریک انصاف کو مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کا آئینی حق حاصل ہے لیکن اسے پرامن ریلیوں سے مشروط کیا جانا چاہیے۔
کوئی احتجاج ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جائے ،ریاستی اداروں کو برا بھلا کہا جائے ، یہ کوئی ایسا اقدام کیا جائے جوملکی سلامتی یا پاکستان کی ساتھ کے لیے نقصان دہ ہو۔کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا ڈھانچہ اور دستور جمہوری ہے۔